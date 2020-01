LA RICHIESTA

ROMA Il reddito di cittadinanza non solo non ha abolito la povertà ma non sta nemmeno dando una spinta all'occupazione. Secondo la madrina della misura bandiera dei Cinquestelle, la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, i tremila navigator assunti da Anpal Servizi non bastano: sono circa 800 mila i beneficiari del sussidio ritenuti occupabili che, tra mille difficoltà, stanno firmando i famosi patti per poter iniziare la ricerca di un impiego. Gli ultimi dati dell'Istat del resto non lasciano scampo. Gli occupati a dicembre sono diminuiti di 75 mila unità (-0,3%) e il tasso di occupazione è sceso al 59,2%. Record anche di precari: a dicembre sono aumentati di 17 mila unità su base mensile, arrivando a toccare quota 3,1 milioni. Pure da questo punto di vista il reddito di cittadinanza pare aver inciso negativamente: il 67% degli aventi diritto al bonus già rientrati nel mondo del lavoro, circa 13 mila soggetti su un totale di 20 mila attivati, ha ottenuto infatti un contratto a tempo determinato, mentre appena il 18 per cento ha trovato un lavoro stabile.

Scompaiono progressivamente dalla scena gli autonomi, che a dicembre sono diminuiti di 16 mila unità, arrivando a quota 5,2 milioni, il minimo storico dal 1977. I dati Istat confermano la tesi del Fondo monetario internazionale secondo cui il reddito di cittadinanza disincentiva il lavoro e crea dipendenza dal welfare.

I DETTAGLI

La madre naturale del sussidio dei pentastellati, da sempre molto protettiva nei confronti della sua creatura, esclude per adesso un restyling della misura anti-disuguaglianza e punta tutto sul piano di rafforzamento dei centri per l'impiego che prevede entro il 2021 l'assunzione da parte delle Regioni di 11.600 operatori, tra cui numerosi professionisti del recruiting. Scaricando di fatto i navigator tanto cari al presidente dell'Anpal, Domenico Parisi, il cui ingresso in pista non è servito a dare la scossa. Quanto agli 11.600 operatori che andranno a ripopolare i centri per l'impiego, la coordinatrice della commissione Lavoro della Conferenza delle Regioni Cristina Grieco ha fatto sapere che per adesso solo sei regioni, tra cui il Lazio, hanno bandito concorsi per assumerli.

Tornando ai dati sulla disoccupazione, la ministra Catalfo ha gettato acqua sul fuoco: «Aspettiamo e studiamo i dati disaggregandoli, cercando di capire le ragioni della diminuzione dei contratti stabili, a novembre era accaduto il contrario».

Francesco Bisozzi

