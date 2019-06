Laurea a Venezia, dal 1986 nel gruppo trevigiano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Gianni Mion, classe 1943, è stato il manager che insieme a Gilberto Benetton ha ideato e portato a compimento la grande diversificazione del gruppo trevigiano. Laurea in Economia e Commercio all'Università di Venezia nel 1966, il top manager nato a Vo' (Padova) ha iniziato la sua carriera in Peat Marwick Mitchell (ora parte di Kpmg), dove è stato impegnato dal 1967 al 1973 lavorando come revisore negli uffici di Roma e Chicago. Nel 1973 è entrato in Mc Quay Europa e dopo un anno si è spostato in Gepi, dove ha ricoperto diversi ruoli...