L'INTESA

TREVISO Due campioni del lattiero-caseario veneto alleati in un grande progetto per ampliare e rafforzare le produzioni tipiche. Contro la crisi economica post-pandemia, Lattebusche e Latteria di Soligo rilanciano con un investimento da oltre 24 milioni complessivi, con ricadute positive anche sull'occupazione (previste 34 assunzioni). A tenere a battesimo l'operazione, Invitalia, l'agenzia nazionale per lo sviluppo del ministero dell'Economia, tramite un contratto di sviluppo, formula destinata proprio a sostenere gli investimenti industriali di grande entità: l'organismo statale concederà 10,1 milioni di contributi agevolati, di cui 9,6 da fondi del ministero per lo Sviluppo economico e poco meno di mezzo milione stanziato dalla Regione Veneto. Obiettivo: arricchire il mercato di un paniere di formaggi e altri prodotti derivati dal latte, provenienti da zone particolarmente vocate alle produzioni Dop.

PRODUZIONI DOP

In concreto, la bellunese Lattebusche, 110 milioni di euro fatturati nel 2019, seconda azienda per latte raccolto nel Triveneto, investirà 15,5 milioni negli stabilimenti di Busche di Cesiomaggiore (in provincia di Belluno), Carmignano di Brenta (Padova), Chioggia (Venezia) e Sandrigo (Vicenza). Prevista la riqualificazione dei complessi industriali e il potenziamento delle linee di produzione, per incrementare i volumi e, al contempo, ridurre in costi soprattutto grazie al risparmio energetico. In programma anche l'ingresso di 18 nuovi addetti. Latteria di Soligo acquisterà impianti e macchinari, per un valore di 7,5 milioni, per aumentare e migliorare la capacità produttiva del quartier generale di Farra di Soligo e il suo sito di San Donà di Piave, assumendo anche 16 persone. Non solo: la cooperativa trevigiana, un giro d'affari di 73 milioni, attuerà anche un progetto di ricerca e sviluppo, per altri 1,8 milioni, volto a migliorare la durata dei prodotti, dal momento della produzione a quello del consumo tramite il riutilizzo di scarti di produzione, come il siero di latte. «Anche in occasione di questo investimento che punta al sostegno e alla valorizzazione delle produzioni locali e territoriali commenta Domenico Arcuri, Ad di Invitalia (nonché commissario per l'emergenza Covid ) -, il contratto di sviluppo si è rivelato uno strumento efficiente, utilizzato con trasparenza e sempre più utile in questo periodo in cui, data la pesante crisi dovuta all'emergenza sanitaria, è necessario ripensare processi e metodologie tradizionali». E Augusto Guerriero, presidente di Lattebusche, aggiunge: «L'innovazione di qualsiasi tipo, dal sistema produttivo, ai nuovi prodotti, dalla logistica interna a quella esterna è il presupposto per la valorizzazione delle produzioni del territorio».

