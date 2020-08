Mentre in Italia prosegue il braccio di ferro con Mediaset, ieri a sorpresa Vincent Bollorè si è alleato con il finanziere Joseph Oughourlian (gestore del fondo attivista Amber) per dare l'assalto a Lagardere, il gruppo editoriale francese dell'omonima famiglia: pretendono 4 posti in cds e per ottenerli chiedono «in via amichevole» la convocazione di un'assemblea ma sono anche disposti ad andare in tribunale. Quando ad aprile Bollorè era entrato nel capitale di Lagardere, era stato per paradosso proprio per soccorrere Arnaud Lagardere, minacciato all'assemblea del 5 maggio dal fondo Amber che voleva ribaltare il cda, avendo messo nel mirino la gestione e deluso dalle performance negative del titolo. L'establishment francese aveva fatto quadrato intorno ai Lagardere che possiede la casa editrice Hachette, radio Europe 1 e tra gli altri la storica testata Paris Match. In assemblea l'attacco di Amber - che chiedeva la revoca di sette membri per farne entrare altri otto - era stato respinto. Arnault Lagardere, consigliato da Rotschild, doveva aver intuito però le mosse di Bollorè, nonostante il finanziere assicurasse di voler fare solo un investimento finanziario e aveva rafforzato il capitale facendo entrare Bernard Arnault a monte, nella holding Lagardère Capital & Management che di fatto controlla il gruppo editoriale con il 7% del capitale. Ad avvicinare Bollorè ad Amber (rispettivamente con il 20 e il 23%) è stata la semestrale che i due definiscono «pessima», con un rosso di 498 milioni di euro (contro un utile già risicato di 72 milioni di euro nel 2019), ricavi in calo del 38% a 2 miliardi e una perdita operativa di 218 milioni.

