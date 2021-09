Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DISCORSOROMA La ripresa economica europea prosegue a passo spedito, come ha dimostrato il primo semestre e come indicano i segnali del secondo, e anche se l'inflazione sale non bisogna spaventarsi, perché il fenomeno è transitorio e finirà nel 2022. A rassicurare gli animi dei governi e degli investitori internazionali, di fronte alla platea del Parlamento europeo, è la presidente della Bce Christine Lagarde. L'aumento dei prezzi e in...