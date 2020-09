LA STRATEGIA

BRUXELLES Anche la Bce teme la seconda ondata pandemica: nessuna nuove indicazioni sulla politica monetaria, ma ieri la presidente Christine Lagarde ha confermato agli europarlamentari che persistono rischi di peggioramento delle prospettive economiche. «Nel terzo trimestre l'attività economica nell'area euro è rimbalzata ma la ripresa resta incompleta, incerta e disuguale e la crisi sanitaria continuerà a pesare sull'attività, pone rischi di peggioramento delle prospettive economiche». Parole precise che indicano una crescente preoccupazione. Nel corso dell'audizione presso la commissione problemi economici e monetari, Lagarde ha aggiunto che la banca centrale «continua a essere pronta ad aggiustare tutti gli strumenti per assicurare che l'inflazione proceda verso l'obiettivo in un modo sostenuto». Siccome l'area euro ne è ben lontana (-0,2% ad agosto) ci vorrà moltissimo tempo prima che ci si avvicini al fatidico 2%.

Lagarde è stata molto cauta nel non fornire elementi sulla discussione in corso tra i governatori su eventuali nuove misure anticrisi. «Politica monetaria, politiche fiscali e riforme devono procedere insieme: ciò che conta in questa fase è la sincronia dell'azione delle diverse autorità». Per la prima volta dopo anni, la manovra Bce e le politiche di bilancio nazionali rafforzate dal pacchetto anticrisi europeo (Next Generation Eu) sono allineate e questo, ha detto, è positivo.

A.P.S.

