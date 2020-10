L'AZIENDA

TREVISO Labomar, azienda nutraceutica veneta si prepara a debuttare sull'Aim in Borsa a Milano il 5 ottobre. L'ammissione, sottolinea una nota, è avvenuta dopo il collocamento di 4.983.250 azioni ordinarie (comprensive dell'opzione greenshoe) per un controvalore totale di 29,9 milioni di euro, a fronte di una domanda complessiva superiore a 120 milioni di euro, pari a circa 4,2 volte l'offerta. «Grazie al successo della quotazione avremo le risorse per realizzare i nostri progetti. Intendiamo consolidare la nostra posizione nel mercato italiano e continuare la nostra espansione geografica sviluppandoci anche per linee esterne e, dopo il successo dell'acquisizione di ImportFab in Canada, valutando possibili nuove acquisizioni in altri Paesi» ha commentato Walter Bertin, fondatore e ad. Il prezzo di collocamento è stato fissato in 6 euro per azione; sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione di mercato pari a 110,9 milioni. Il flottante della Società post aumento di capitale sarà pari a circa il 17,9% del capitale sociale, assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe.

Fondata da Walter Bertin nel 1998 a Istrana, in provincia di Treviso, Labomar è una società specializzata nello sviluppo e produzione di integratori alimentari, dispositivi medici, alimenti a fini medici speciali e cosmetici per conto terzi. Il suo team di ricerca lavora per creare, sviluppare e realizzare prodotti ad alto valore aggiunto nel campo della nutraceutica, con una particolare vocazione all'innovazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA