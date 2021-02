IL BILANCIO

VENEZIA (m.cr.) abomar chiude il 2020 a 61,1 milioni di fatturato (+ 26,3%) e in Borsa il titolo balza del 3,78%. Il fondatore Walter Bertin: «Siamo cresciuti grazie agli investimenti in ricerca e alla capacità di adattare la struttura al cambiamento».

Il gruppo di Istrana (Treviso) ha chiuso il 2020 con un fatturato consolidato preliminare pari a circa 61,1 milioni di euro (a cambi costanti 61,5 milioni), in incremento del 26,3% (27,2% a cambi costanti) rispetto al fatturato consolidato realizzato nel 2019. Il dato 2020 include per la prima volta un intero anno di ricavi e marginalità della canadese ImportFab, acquistata nel mese di ottobre del 2019. Il fatturato della sola Labomar spa è stato di circa 51,8 milioni (+ 10,2% sul 2019).

NUOVI MERCATI

«Il 2020 è stato un altro anno di forte accelerazione per Labomar - ha spiegato l'Ad e fondatore Walter Bertin -. Nonostante qualche rallentamento temporaneo del mercato, abbiamo dimostrato la capacità di crescere anche in un contesto economico negativo grazie agli investimenti in ricerca e sviluppo realizzati nel corso degli anni, entrando in nuovi mercati e consolidando le relazioni con i nostri clienti storici».

Fondata da Walter Bertin nel 1998 a Istrana, Labomar è una società specializzata nello sviluppo e produzione di integratori alimentari, dispositivi medici, alimenti a fini medici speciali e cosmetici per conto terzi.

