La Zintek punta sulla Cina: show room a Shanghai e alleanza con gruppo locale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INTERNAZIONALIZZAZIONEVENEZIA Per Zintek l'ultima frontiera è la Cina. «Dopo aver curato per anni l'ideazione e la realizzazione delle opere architettoniche per conto della produttrice Simar, da quest'anno siamo diventati anche l'azienda che sviluppa la commercializzazione dei particolari laminati di zinco e titanio prodotti a Porto Marghera - spiega Gianni Schiavon, 57 anni, mestrino, amministratore unico e curatore fin dall'avvio del progetto Zintek, società nata nel 2005 - quest'anno chiuderemo con un fatturato tra i 35 e 40 milioni di...