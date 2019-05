La Web Tax non decolla, si rischia un buco di 150 milioni quest'anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA La web tax non decolla, nemmeno in versione gialloverde. La tassa sull'economia digitale, che l'Italia tenta di introdurre in solitaria dal 2013, dovrebbe valere sui ricavi dei colossi del web già da quest'anno ma in assenza del decreto attuativo, che andava emanato entro fine aprile, rischia di creare un mini-buco per le casse dello Stato da 150 milioni nel 2019, che diventano oltre mezzo miliardo (600 milioni era cifrata in manovra) a regime a partire dal prossimo anno. Il decreto attuativo, di concerto tra ministero dell'Economia,...