La vicentina Alpac verso i 31 milioni e nuovi brevetti

EDILIZIAVICENZA La vicentina Alpac cresce del 20,8% nel 2018 e arriva a un fatturato di 27.6 milioni.Il gruppo Alpac realtà di Schio riferimento nel settore delle soluzioni per l'isolamento del foro finestra e per il comfort indoor rafforza sempre di più la propria posizione sul mercato italiano, chiudendo il 2018 con un fatturato di 27,6 milioni di euro e un Ebitda di 2,4 milioni, in aumento rispettivamente del + 20,8% e del + 6,71% rispetto al 2017. A dare un segnale ancora più positivo sono le stime relative all'anno in corso: la...