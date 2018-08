CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VERTENZAROMA La nuova deadline per la vertenza Ilva adesso è diventata il 7 settembre. È questo, infatti, il nuovo termine di scadenza della procedura amministrativa per il provvedimento di annullamento della gara in autotutela, in seguito alla proroga di 15 giorni che il ministro Di Maio si è ritagliato per consentire ulteriori approfondimenti al ministero dell'Ambiente. Ecco, solo allora (salvo nuovo colpi di scena) sarà sciolto ogni dubbio sul passaggio di proprietà del gruppo Ilva ai vincitori dell'asta, il colosso ArcelorMittal....