LA VENDEMMIATREVISO AAA svendesi glera. La preziosa vite del Prosecco quest'anno ha superato i massimali consentiti. E l'offerta supera di gran lunga la domanda. Il fenomeno è esteso in tutta l'area doc, con punte di rilievo nell'Opitergino. Il surplus di produzione è intorno al 30%. E i contadini lasciano marcire il prosecco sulle viti. Un fenomeno che avviene anche in altre aree e per diversi tipi di ortaggi in agricoltura, dove la produzione è legata alle quote del disciplinare. Ma che sino ad ora non si era mai verificato nel caso della...