IL MONITO

ROMA Europa, doppio schiaffo all'Italia. La Commissione Ue ha deciso di mettere in mora Roma su due questioni irrisolte da tempo: i precari della Pa e le concessioni balneari.

I commissari tornano a denunciare il fatto che i lavoratori del settore pubblico «non sono ancora sufficientemente protetti contro la discriminazione e gli abusi di successivi contratti a tempo determinato», come richiesto dalle norme Ue. E, tra queste, Bruxelles indica insegnanti, operatori sanitari, delle arti superiori, educazione musicale e danza, personale di fondazioni musicali, accademico, lavoratori agricoli e volontari dei vigili del fuoco. Questi lavoratori hanno anche condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto ai colleghi a tempo indeterminato. E, inoltre, l'Italia non dispone di garanzie sufficienti per prevenire la discriminazione in materia di anzianità. La vicenda si trascina da luglio 2019. L'Italia dispone di due mesi per notificare alla Commissione le misure concrete adottate per conformarsi alla direttiva. Secondo la Cgil sarebbero 370 mila i lavoratori precari nello Stato, più 160 mila supplenti.

IL DETTAGLIO

Concessioni balneari: la Commissione Ue ha inviato una lettera di messa in mora censurando il rinnovo automatico delle licenze. Nel documento si sottolinea che l'Italia non ha attuato una sentenza della Corte di giustizia dell'Ue, del luglio 2016 e «ha prorogato ulteriormente le autorizzazioni vigenti fino alla fine del 2033 e ha vietato alle autorità locali di avviare o proseguire procedimenti pubblici di selezione per l'assegnazione di concessioni, che altrimenti sarebbero scadute». Bruxelles ricorda che gli Stati membri «sono tenuti a garantire che le autorizzazioni, il numero delle quali è limitato per via della scarsità delle risorse naturali come le spiagge, siano rilasciate per un periodo limitato e con procedura di selezione aperta, pubblica e basata su criteri non discriminatori, trasparenti e oggettivi per fornire a tutti i prestatori di servizi la possibilità di competere». «Il governo presenterà la sue ragioni spiegando la specificità con cui la materia è stata regolamentata fino ad ora», ha detto Lorenza Bonaccorsi, sottosegretaria al Turismo: «In Parlamento lavoreremo a un intervento definitivo per il comparto».

Michele Di Branco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA