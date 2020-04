LA PROPOSTA

BRUXELLES Facilitare i prestiti: ecco l'obiettivo della Commissione europea che compie un altro passo per allargare le maglie della regolazione bancaria dopo la massima flessibilità sugli aiuti di Stato. L'obiettivo è allentare i vincoli patrimoniali delle banche affinché continuino a fornire finanziamenti a imprese e famiglie. Un pacchetto che vale potenzialmente 450 miliardi di euro. Sul tavolo ci sono le regole sul capitale. L'indicazione comunitaria (le proposte dovranno passare al vaglio di Consiglio e Parlamento) è che, data la crisi sanitaria e i devastanti effetti economici, le banche non devono applicarle in modo meccanico quando devono accantonare risorse per fronteggiare possibili perdite sui prestiti concessi, diventati inevitabilmente più rischiosi.

LE NUOVE REGOLE

Quando può apparire probabile che il debitore non assolva anche in parte gli obblighi di rimborso del capitale e/o di pagamento degli interessi, ciò non deve portare automaticamente a classificare un aumento significativo del rischio di credito solo perché i prestiti sono soggetti a moratoria (per esempio la sospensione dei rimborsi). Così come un creditore non deve essere considerato insolvente quando chiede una garanzia. Quando si valuta il rischio di un credito da concedere va pesato adeguatamente il fattore durata. E ancora: per incentivare le banche a finanziare prestiti in questa fase, la Commissione propone che quest'anno e l'anno prossimo le banche possano aumentare il patrimonio regolamentare anche con gli accantonamenti di risorse necessarie per fronteggiare i crediti a rischio ma non considerati insolventi. Ciò, indica Bruxelles, «evita una graduale erosione del patrimonio e della capacità di prestare denaro». Poi la traduzione nelle norme Ue dell'indicazione internazionale sui nuovi standard per la leva finanziaria (rapporto tra il capitale netto della banca e il totale delle attività): originariamente fissati il primo gennaio 2022, dovrebbero essere rinviati di un anno. Riguarda le banche di rilevanza sistemica (in Italia Intesa SanPaolo e Unicredit). Infine gli adattamenti dei tempi di applicazione dei principi contabili internazionali al capitale delle banche; un trattamento più favorevole delle garanzie pubbliche concesse durante la crisi; la modifica delle modalità di esclusione di determinate esposizioni dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria; l'applicazione anticipata di diverse misure che incentivano le banche a finanziare i lavoratori dipendenti, le piccole e medie imprese, i progetti infrastrutturali.

Alla domanda se il pacchetto finanziario abbia come obiettivo la difesa del sistema bancario più che di imprese e famiglie, il vicepresidente della Commissione Dombrovskis ha risposto: «Nell'ultima crisi fummo costretti a sostenere le banche, adesso aiutiamo le banche a sostenere famiglie e imprese». Allora le banche erano il problema, oggi una delle soluzioni. Non si prevede uno stop obbligatorio alla distribuzione dei dividendi: la Ue si allinea a quanto stabilito dai supervisori: l'aspettativa è che diventi prassi per tutto il periodo di crisi. Come si sa, l'aspettativa di un supervisore è una proposta che non conviene rifiutare.

IL MES

Intanto Commissione e Meccanismo europeo di stabilità accelerano la preparazione degli aspetti tecnici per rendere operativa la linea di credito agli Stati (fino a 240 miliardi). Secondo il commissario all'economia Paolo Gentiloni «il debito italiano è assolutamente sostenibile, nella Ue nessun paese ha problemi di accesso al mercato, non corriamo rischi per la sostenibilità, ma certamente dobbiamo prevenire una situazione in cui la crisi che sta colpendo tutti si trasformi in una crisi finanziaria e di divergenza tra le economie».

Antonio Pollio Salimbeni

