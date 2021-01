LO SCONTRO

ROMA C'è una nuova pesante ombra sul futuro di Autostrade per l'Italia. La richiesta di chiarimento inviata dalla Commissione europea al governo italiano, in piena crisi di governo, ha di fatto aperto ufficialmente la strada della procedura di infrazione contro l'Italia. Certo, si tratta solo di un primo atto preliminare, ma se arrivasse in fondo fino a uno stop dell'Ue su Milleproroghe e concessione, rischia di crollare in un colpo solo anche tutto il castello approntato dal governo per spingere la famiglia Benetton ad uscire da Aspi. Niente più intervento di Cdp con il Fondo Macquarie e Blackstone, dunque per acquistare l'88% di Aspi. L'unica prospettiva rimasta all'orizzonte rischia di rimanere la scissione di Aspi, che il 15 gennaio ha ricevuto l'ok dell'assemblea di Atlantia e che davanti il termine del 31 marzo per le offerte per la quota che Atlantia cederà a terzi a condizioni di mercato. E non è poco per il valore di Aspi e quindi, indirettamente di Atlantia. Senza la pressione di vendita a Cdp, il valore di Aspi potrebbe avvicinarsi di più a quegli 11 miliardi di euro, da sempre indicati dal Fondo Tci, azionista di Atlantia (con circa il 10% tra equity e swap), come il valore corretto per asset autostradale. Intanto si profila una situazione di stallo anche sul fronte della trattativa con Cdp, visto che la Cassa non presenterà l'offerta entro la scadenza del 31 gennaio.

LE TAPPE

Una mossa ufficiale di Bruxelles era attesa da mesi. Almeno da quando l'estate scorsa gli azionisti di minoranza di Atlantia, il Fondo Tci in testa, hanno iniziato un pressing fortissimo presso Bruxelles perché intervenisse a fermare l'affondo del governo italiano, definito «in violazione delle regole Ue», sulla concessione di Autostrade attraverso il decreto Milleproroghe e la minaccia di revoca.

Dopo una serie di risposte alle sollecitazioni inviate singolarmente anche dagli altri azionisti di minoranza (tra cui la Fondazione Crt, il tandem Allianz-Edf e il Fondo Sic), la Commissione ha prima fatto sapere di avere il dossier il tavolo per una valutazione e poi nelle ultime ore ha inviato all'Italia una richiesta puntuale di chiarimenti. Tecnicamente il documento firmato dalla Direzione generale della stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (la stessa che si è mossa nel 2017 avviando la procedura d'infrazione contro le mosse dell'ex ministro Antonio Di Pietro) rappresenta un Eu Pilot, cioè l'atto preliminare che porta «all'eventuale avvio di una procedura e punta a fare luce sulle «nuove misure legislative applicabili ai contratti di concessione autostradale». Il riferimento è alle norme del decreto Milleproroghe, senza mai citarlo, che poco più di un anno fa modificò la concessione autostradale «sia futura che esistente» azzerando o quasi, l'indennizzo dovuto in caso di revoca del contratto.

Bruxelles ha «ricevuto un numero considerevole di reclami in merito a tali misure», è scritto nel documento e «alla luce delle preoccupazioni» sulla «compatibilità con il diritto dell'Ue», formula 4 domande su cui chiede risposta entro 10 settimane. La missiva punta il dito in particolare su norme che «comportano modifiche unilaterali dei termini vigenti dei contratti di concessione». E chiede chiarimenti in primo luogo sulla «Libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali», Bruxelles si sofferma sulle modifiche agli articoli 13 e 35 del decreto. Poi chiama in ballo i «principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento», visto che «le modifiche normative sono avvenute in modo inaspettato e non hanno previsto disposizioni transitorie o indennizzi». E allora «in che modo il decreto garantisce il rispetto di tali principi?» chiede Bruxelles all'Italia. Infine, il dito puntato su Anas in caso di risoluzione della concessione autostradale: «Tale assegnazione provvisoria - osserva la Commissione - può equivalere a un'aggiudicazione diretta», in linea di principio «incompativile» con la direttiva Ue».

Soddisfatto Jonathan Amouyal, numero uno del fondo inglese Tci, convinto che «gli azionisti di Atlantia hanno sofferto significative perdite» come risultato delle azioni del governo.

Roberta Amoruso

