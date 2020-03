LA TRUFFA

CERVIGNANO Stipulavano assicurazioni per le auto falsificando i documenti. A finire nei guai 128 persone, residenti tra le province di Napoli e Caserta che dovranno rispondere, a vario titolo, dei reati di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, sostituzione di persona, truffa in danno dello Stato, fraudolento danneggiamento dei beni assicurati ed esercizio abusivo della professione di assicuratore. La regia era in Friuli. A scoprire la clamorosa truffa nelle polizze auto i carabinieri della stazione di Cervignano del Friuli in collaborazione con i colleghi della Compagnia di Palmanova, a seguito di una indagine partita da Cervignano, comune in provincia di Udine.

LO STRATAGEMMA

Tutto è scattato dopo una segnalazione dell'Agenzia Sara Assicurazioni di Palmanova la quale si è accorta che qualcosa non tornava in alcune RC Auto. Da lì grazie al lavoro dei militari dell'arma, coordinati dal sostituto procuratore Andrea Gondolo della Procura di Udine, si è aperto il vaso di pandora con l'attività illecita, messa in atto da un'organizzazione costituita da 12 persone, quattro delle quali abilitate come broker assicurativi e otto che svolgevano la professione senza alcun titolo, attiva nel napoletano. Il sodalizio criminale agiva falsificando certificati di stati di famiglia, carte di circolazione, ricevute sostitutive di documenti di circolazione e documenti d'identità, per far risultare il veicolo da assicurare di proprietà di ignare persone residenti in varie località del nord Italia. Tutti erano titolari di classe di merito 1 (la più bassa), oppure i reali proprietari figuravano conviventi con persone titolari della classe più bassa beneficiando del decreto Bersani, ottenendo così premi di polizza a costi contenuti e al di fuori di ogni logica di mercato. Alla fine sono stati favoriti anche i clienti, che saranno chiamati a rispondere per correità.

LA FRODE

L'ammanco per le compagnie di assicurazione è stato stimato in 155mila euro circa, lo Stato per mancato versamento Iva ci ha perso 25mila euro circa e il Sistema sanitario nazionale 16.500 euro. La banda fingendosi proprietara di veicoli da assicurare, contatta telefonicamente piccole aziende di assicurazioni dislocate nelle varie regioni dell'Italia settentrionale fornendo i propri falsi dati e chiedendo un preventivo che poi accettavano senza esitazione. Ne seguiva l'invio di documenti falsi via e-mail, un pagamento tramite bonifico e il veicolo era assicurato. Per la stipula di un contratto assicurativo le compagnie determinano le tariffe basandosi su due criteri: quella della provincia di residenza del proprietario, abbinata a un coefficiente di incidentalità, che nelle regioni del sud Italia è più alto e quello della classe di merito, ossia al punteggio attribuito, negli anni, al conducente e trasferibile ai familiari conviventi. Il costo della polizza ottenuta arrivava ad essere fino al 90% inferiore rispetto alla tariffa cui avrebbero avuto diritto i clienti.

