Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'OPERAZIONETREVISO Vetroelite passa di mano. Il fondo Lbo France ha siglato un accordo per la cessione della società trevigiana al leader mondiale del packaging, l'americana TricorBraun. Fondata nel 1994, Vetroelite è leader nel design e nella commercializzazione di bottiglie e contenitori speciali in vetro di alta gamma. L'azienda progetta e distribuisce una varietà esclusiva di imballaggi in vetro (bottiglie, caraffe, flaconi e vasi)...