LA TRATTATIVAROMA Governo francese in campo nella complessa partita che potrebbe portare alla fusione fra Fca e Renault e rivoluzionare il mercato mondiale delle quattroruote. Il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, ha sottolineato che l'operazione è una «reale opportunità per l'industria automobilistica francese». Poi ha puntualizzato fissando le condizioni per il via libera (Parigi possiede il 15% della società): «Lo Stato vigilerà sul rigoroso rispetto di quattro condizioni: il rispetto dell'alleanza Nissan-Renault, il preservare...