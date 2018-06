La stretta Usa sull'Iran fa volare il petrolio e sui dazi parte la mediazione con la Ue

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DUELLONEW YORK Il West Texas vola e sfiora quota 73 dollari a barile. Era dal novembre del 2014 che il benchmark prodotto in Texas non arrivava a questi valori. E se in parte l'impennata del prezzo del petrolio si deve agli ultimi sviluppi in Libia, il colpo di grazia l'ha dato Donald Trump, quando ha fatto sapere che si aspetta che tutti gli acquirenti del petrolio proveniente dall'Iran obbediscano alle sue richieste e cessino di comprarlo ancor prima della scadenza del 4 novembre, data in cui le sanzioni da lui ripescate diventeranno...