LA STRATEGIA

ROMA Una flotta di 75 aerei, 7 mila dipendenti, focus su cargo e lungo raggio. Con Cityliner, la costola per i voli regionali, a fare concorrenza alle low cost. Le linee guida del piano Ita-Alitalia sono pronte. E la prossima settimana, lockdown permettendo, saranno illustrate al ministero dei Trasporti e della Infrastrutture guidato da Paola De Micheli. Il quadro generale del trasporto aereo a causa della crisi legata al coronavirus è tutt'altro che stabile ed il nuovo piano industriale elaborato dall'amministratore delegato della compagnia Fabio Lazzerini e dal suo team non potrà che essere flessibile. Alcuni punti chiave però sono stati fissati per dare un indirizzo alla nuova vita del vettore tornato compagnia di bandiera dopo 12 anni. Il piano parte in maniera graduale con una flotta di 75 aerei che, a regime, potranno diventare fino a 147. Obiettivo: tornare sul podio del lungo raggio sia verso il mercato nordamericano che verso l'Asia. Nuove rotte e frequenze quindi per gli Stati Uniti (New York, Miami, San Francisco), Canada, Sud America, ma anche Sud Africa, Thaillandia, Singapore e Cina. Voli da realizzare con i Boeing, gli Airbus serviranno invece a Cityliner per contrastare la presenza delle compagnie low cost.

