LA STRATEGIAROMA «Un piano a prova di futuro». Snam accelera sulla transizione energetica e mette sul piatto 23 miliardi al 2030. Le strategie aziendali sono state fissate dall'Ad Marco Alverà che ha manifestato l'obiettivo di «essere leader globale nelle infrastrutture per i gas verdi». Un orizzonte che il gruppo considera a portata di mano grazie ad investimenti che salgono, come accennato, a 23 miliardi con la visione al 2030 in tre...