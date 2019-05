LA STRATEGIA ROMA I tempi sono maturi. E ci sono anche le condizioni per una

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STRATEGIAROMA I tempi sono maturi. E ci sono anche le condizioni per una nuova missione per le Generali. Dalla giusta dote patrimoniale alle opportunità sul mercato. Il gruppo guidato da Philippe Donnet e presieduto da Gabriele Galateri di Genola è dunque pronto a fare da polo aggregante in Europa. E l'ambizione va anche oltre l'asset management.L'assemblea annuale dei soci di Trieste, che ieri ha approvato il bilancio 2018 e la cedola di 0,9 euro con oltre il 98% dei voti a favore e un'affluenza record, è stata l'occasione per definire...