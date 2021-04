Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STRATEGIAROMA Generali ha ancora a disposizione 2,3 miliardi di euro per eventuali operazioni di crescita e il gruppo «continua a seguire un approccio disciplinato e opportunistico in materia, valutando attentamente l'opportunità presenti sul mercato». È quanto sottolinea la compagnia triestina nella risposta scritta a una delle domande degli azionisti in vista dell'assemblea dei soci del prossimo 29 aprile. «Il top management e i...