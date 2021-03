Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STRATEGIAMILANO De' Longhi conferma la strategia per il triennio 2021-2023, con vendite attese in crescita ad una media annua a cambi costanti tra il 10% e il 12%, inclusivo dal 2021 della neo-acquisita Capital Brands (pari ad una crescita mid to high single digit a parità di perimetro).Durante l'incontro annuale con gli analisti i manager hanno presentato il piano di sviluppo del gruppo trevigiano per il triennio prevede una...