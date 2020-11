BOOM DI CONSEGNE

PORDENONE La tendenza a un forte incremento nella richiesta di consegna di alimenti a domicilio era emersa in tutta evidenza durante il lockdown della primavera scorsa. Ma il perdurare della pandemia anche nei mesi successivi ha consolidato il trend: la spesa a domicilio sta diventando un'abitudine stabile degli italiani. Tanto più nei momenti in cui si acutizza l'emergenza sanitaria. È in questo quadro che Bofrost Italia, leader nazionale nel settore della vendita diretta di surgelati, ha visto lievitare il suo giro d'affari. Il fatturato (l'ultimo anno a circa 240 milioni di euro) è cresciuto del 30% e ci sono state 360 assunzioni. Un autentico boom nelle vendite di surgelati consegnato a casa. Nel periodo marzo-aprile di quest'anno (il momento del lockdown più duro in cui gli italiani erano confinati in casa) la crescita del fatturato aveva fatto registrare un + 45,7% a livello nazionale e un + 46,5% nel Nordest.

Nel periodo successivo (quando il lockdown era terminato e anche ristoranti e attività economiche avevano riaperto i battenti) da maggio a fine ottobre l'incremento del fatturato ha fatto segnare un +29% nell'intero Paese e +30% a Nordest. Ma il dato che meglio mostra come si sia di fronte a un vero e proprio cambiamento delle abitudini delle famiglie è quello legato alle vendite online. Sempre nel periodo maggio-ottobre l'aumento delle richieste via web è stato del + 481%: sostanzialmente il canale degli acquisti online è quadruplicato. Anche se il colosso del cibo surgelato - la società guidata da Edoardo Roncadin ha il quartiere generale a San Vito al Tagliamento (Pordenone) e filiali in tutta Italia - si serve anche di altri canali di vendita come quello telefonico attraverso un call-center e quello delle visite periodiche ai clienti da parte dei venditori. Quest'ultima modalità - che pure registra un rialzo delle vendite - mantiene una quota di circa il 70% del fatturato complessivo.

NUOVI ADDETTI

Per rispondere all'incremento del giro d'affari attraverso le consegne su catalogo porta-a-porta Bofrost già in primavera aveva messo in campo un robusto piano di nuove assunzioni. Nel periodo marzo-ottobre l'azienda ha assunto - con formule e contratti diversi - 360 addetti. Un centinaio sono stati inseriti nella sede principale pordenonese e nelle diverse filiali del Nordest. Si tratta delle figure professionali dei venditori (sono gli operatori che viaggino a bordo dei caratteristici e colorati furgoncini-frigo con il marchio di fabbrica) che provvedono alle consegne a domicilio e agli ordini raccolti direttamente dai clienti e dei promoter commerciali incaricati alla vendita online o telefonica. Addetti che si sono sommati al piccolo esercito di quasi 2.500 addetti complessivi in tutta Italia. «Gli ultimi mesi hanno portato Bofrost - come spiega l'amministratore delegato Gianluca Tesolin - a essere conosciuta e apprezzata da moltissimi nuovi clienti per un servizio che si è rivelato essenziale: quello della consegna degli alimenti a casa in tutta sicurezza. La spesa a domicilio è ormai entrata stabilmente nelle abitudini di molte famiglie italiane e per questo ci siamo preparati a rispondere al forte incremento della domanda con nuove risorse in organico. Ai nostri venditori - aggiunge l'Ad - mettiamo a disposizione strumenti digitali avanzati e una formazione qualificata e ad hoc sulle norme di sicurezza sanitaria».

Davide Lisetto

