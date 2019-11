La sfida aperta dell'impresa responsabile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCONTROROMA «Etica e impresa. Due realtè conciliabili? Una sfida ancora aperta». È il titolo di un incontro organizzato per oggi nella sede di Borsa Italiana in Piazza Affari a Milano dalla Fondazione Guido Carli che per la prima volta da Roma sbarca nel capoluogo lombardo. I saluti iniziali sono affidati a Romana Liuzzo, presidente della Fondazione Guido Carli, e Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato. Subito dopo a introdurre il tema al centro del dibattito saranno Gianni Letta, presidente onorario della Fonaazione...