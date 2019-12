LA SENTENZA

ROMA Il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del Tar su delibera Agcm che aveva multato Tim e altre 6 società per poco più di 28 milioni accusate di aver messo in atto una intesa restrittiva della concorrenza. Il Cds, accogliendo il ricorso di Tim e delle altre società (Alpitel, Ceit Impianti, Sielte, Sirti, Site e Valtellina), ha stabilito che l'Autorità deve riesercitare la funzione amministrativa e che da ciò può derivare o una archiviazione o l'individuazione di una ipotesi di intesa restrittiva per effetto. Gran parte della multa di 28 milioni era a carico di Tim (21,5 milioni), mentre le altre società venivamo sanzionate per importi minori: Alpitel; Ceit Impianti; Sielte; Sirti; Site; Valtellina.

CONDOTTE DA ACCERTARE

In sostanza il Consiglio di Stato afferma, accogliendo le contestazioni di Tim, che all'epoca (aprile - luglio 2012) come anche dopo il 2017, non esisteva un mercato della manutenzione correttiva concorrenziale, e che cosa ben diversa erano gli accordi che in tale regime Tim liberamente concordava. Tuttavia il CdS rileva che le condotte accertate dall'Agcm non sono senz'altro corrette e l'Autorità conserva il potere di accertare una loro eventuale persistente illiceità (evidentemente riesercitando la funzione in contraddittorio).

© RIPRODUZIONE RISERVATA