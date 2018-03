CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAROMA Il bonus mamma domani spetta anche alle donne straniere regolari sul nostro territorio, anche se non sono in possesso di un permesso di soggiorno lungo o di protezione internazionale. Ieri la Corte di Appello di Milano ha ribadito il principio già stabilito da una sentenza di primo grado del Tribunale meneghino contro cui l'Inps aveva fatto ricorso. Limitare la platea del premio nascita - hanno confermato i magistrati - è discriminatorio. A maggior ragione se la legge istitutiva del bonus non le prevede. Insomma l'Inps non...