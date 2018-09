CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAMILANO L'impianto accusatorio della procura di Milano nel processo sul presunto pagamento di tangenti in Algeria regge solo a metà: assoluzione piena per Eni, per l'allora amministratore delegato Paolo Scaroni e per il manager del gruppo Antonio Vella. Condanna invece per Saipem, controllata dall'Eni al 30%, e pene dai 4 anni e un mese ai 5 anni e 5 mesi per tre ex dirigenti della società, Pietro Varone, Alessandro Bernini e Pietro Tali. A carico di Saipem c'è una multa da 400 mila euro e la confisca di 197 milioni, ritenuto...