BIADENE DI MONTEBELLUNA Geox, primo semestre nero ma il recupero è già iniziato. I ricavi del gruppo trevigiano delle calzature a giugno sono stati pari a 243,6 milioni (- 39%) a seguito delle chiusure temporanee indotte dall'emergenza Covid-19. Un quarto delle vendite arriva già dal canale online. Risultato operativo - 70.8 milioni. Oggi la rete dei negozi diretti è completamente operativa e le vendite sono tornate in positivo in agosto con l'inizio dei saldi. Resta molto sostenuta la crescita del canale online diretto: + 40% da inizio anno (+ 59% nel solo secondo trimestre). Il risultato operativo si attesta a - 70,6 milioni ed include una svalutazione straordinaria (15 milioni) sul magazzino. Il taglio dei costi è stato deciso: - 15% sull'anno precedente. «La situazione patrimoniale e finanziaria è solida - la nota ufficiale di Geox -. La posizione finanziaria netta a giugno è pari a - 88,8 milioni (- 30,8 milioni a giugno 2019). I mesi di luglio ed agosto hanno generato cassa». Mario Moretti Polegato, presidente Geox: «La crescita continua sostenuta anche in questo trimestre grazie anche all'apporto di nuova clientela ed al segmento bambino (+ 100% da inizio anno). Vogliamo accelerare nel costituire un modello di business sempre più snello e basato sull'integrazione tra canale fisico e digitale. Su questa linea abbiamo recentemente annunciato una revisione organizzativa in Nord America».

