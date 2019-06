«La scelta migliore per motivi geografici Siamo garantiti anche sulla governance»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Nicola Cecconato, Presidente di Ascopiave Spa, il giorno dopo la chiusura dell'accordo può spiegare quali sono i motivi che hanno portato la multiutility trevigiana a scegliere la partnership con Hera.L'intesa con Hera ha portato alla nascita di una realtà da un milione di clienti. Ma al di là di questo, perché è stata scelta questa ipotesi e non le altre offerte avanzate da player nazionali come Edison o Italgas?«È stata scelta l'offerta di Hera perché è stata considerata la migliore sia per la parte economica che per l'aspetto...