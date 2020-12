IL CASO

ROMA Una task force di professionisti guidata da sei manager pescati fuori dall'Amministrazione? No, grazie. Dirigenti dello Stato all'attacco contro il progetto del governo, che dovrebbe essere concretizzato la prossima settimana con un emendamento alla legge di Bilancio, di affidare ad una struttura esterna la governance del Recovery Plan da 209 miliardi. «Innanzitutto attacca Barbara Casagrande, segretario generale di Unadis, l'unione nazionale dei dirigenti dello Stato, - siamo certi che ci siano dipendenti pubblici meritevoli, in grado di affrontare anche questa sfida». Non solo, «sostenere la necessità che per rispondere rapidamente all'Europa occorre chiamare esperti esterni, dal momento che la burocrazia ostacolerebbe o ritarderebbe la trasmissione del Piano, appare una giustificazione priva di fondamento». Secondo Unadis, che rappresenta i dirigenti di prima e seconda fascia di Palazzo Chigi, ministeri e Agenzie fiscali, «il problema sotteso alla nomina dell'ennesima task force è la mancanza di fiducia dei politici rispetto ai propri burocrati, relegati da una politica miope ad un ruolo adempimentale da esecutivi piuttosto che propositivo da innovatori. Questa fiducia secondo Casagrande va ora rinnovata per far riemergere la dirigenza pubblica come centro di riferibilità, affidabilità e sicurezza per i cittadini e l'intero sistema economico e produttivo». E ancora: «Siamo stati reclutati mediante il meccanismo costituzionale del pubblico concorso prosegue Casagrande per garantire imparzialità ed autonomia nell'esecuzione del pubblico servizio, non rispondiamo al politico di turno, ma alla Repubblica nel suo proprio significato di cosa di tutti».

LE DUPLICAZIONI

Per Unadis occorre evitare sovrastrutture e duplicazioni di funzioni, assumere immediatamente numerosi giovani preparati, soprattutto nell'uso delle nuove tecnologie e semplificare le norme. «Solo chi conosce la macchina amministrativa pubblica può guidare il Paese verso la ripresa economica e produttiva», avverte Casagrande. Intanto, mentre viene confermata la scelta dei sei manager a guidare una task force che, però, scenderebbe dai 300 ipotizzati a 90, il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, si smarca dall'ipotesi di un suo coinvolgimento diretto, con il premier Conte e ministri Gualtieri e Patuanelli. «Io ha chiarito Amendola continuerò a tenere i rapporti con Bruxelles, non posso far parte di alcuna cabina di regia. L'attuazione del piano sarà affidata a una struttura tecnica amministrativa, che dovrà rispettare i tempi, altrimenti perderemo le risorse». Quanto ai sei manager, il ministro ha anticipato che «non potranno essere scelti tra quelli già impegnati in ruoli importanti o addirittura in grandi aziende partecipate. I manager che guideranno le missioni saranno impegnati a tempo pieno, non si possono fare doppi lavori».

Michele Di Branco

