Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RIPRESAROMA Le grandi banche spingono per prorogare i finanziamenti garantiti del fondo di garanzia e Sace per consentire ai settori più in difficoltà di godere per più tempo di un paracadute. Sul fronte delle moratorie andranno in scadenza a fine anno mentre sul Pnrr, gli istituti sono disponibili a ricoprire un ruolo di supporto. Tre giorni fa c'è stata una riunione da remoto convocata dal dg Abi Giovanni Sabatini alla quale hanno...