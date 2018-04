La ripresa corre di più nel Nordest

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CGIA MESTREMESTRE La ripresa corre soprattutto nel nuovo triangolo industriale Milano-Bologna-Padova. Lo rileva la Cgia di Mestre in uno studio che analizza i dati di traffico sulle principali autostrade del Nord: ogni giorno in queste arterie transitano in media 240 mila mezzi pesanti, oltre il 60% in più di quelli che viaggiano sul vecchio triangolo industriale (Torino-Milano-Genova) che, invece, sono 148 mila. Ancorché parziale, spiega la Cgia, questa rilevazione fa rilevare in maniera empirica come i flussi di merci e, conseguentemente,...