ROMA Il reddito delle famiglie sale ancora e la bassa inflazione dà ossigeno al potere d'acquisto. Ma i margini di crescita sono limitati, non si va oltre lo 0,3%, e in frenata rispetto all'inizio dell'anno. Così la spesa, che si alza dello 0,4%, finisce per assorbire tutti i guadagni, intaccando perfino un pò i risparmi. È questo il bilancio delle economie domestiche secondo i conti dell' Istat sul trimestre estivo, che traccia la linea dei mesi che vanno da luglio a settembre. Quanto allo Stato, buone notizie per il deficit: stabile rispetto allo stesso periodo del 2018 (1,8%) ma in calo, ai minimi dal 2007, se si guarda al dato complessivo sui nove mesi (3,2%). Di certo aiutano i risparmi totalizzati nei tre mesi sugli interessi pagati per il debito, quasi 900 milioni. E ciò nonostante l'impennata registrata dallo spread ad agosto, in concomitanza con la crisi del governo giallo-verde.

La pressione fiscale, invece, pur scendendo di un decimo di punto nel trimestre risulta ai massimi dal 2015 cumulando i valori fin qui a disposizione per il 2019 (39,2%). Tendenza e congiuntura non coincidono neppure passando ai prezzi: a dicembre il tasso risale allo 0,5% mentre la media annua dimezza il valore registrato nel 2018 (allo 0,6% dall'1,2%). Comunque sempre di zero virgola si tratta, con l'Istituto di statistica che conferma la «debolezza» dell'inflazione. Debolezza più accentuata rispetto a quanto avviene nell'eurozona, dove lo scorso mese l'indice è salito all'1,3%. Ma qualcosa potrebbe cambiare nei prossimi mesi, con il riflettersi delle tensioni in Medio Oriente sulle quotazioni del greggio. I consumatori temono che le fiammate del petrolio possano generare rialzi sulla benzina: «Il rischio concreto ora è quello di un'ondata di rincari per prezzi e tariffe in tutti i settori - avverte il Codacons - determinata sia dal caro-carburanti, sia dalle speculazioni che saranno messe in atto».

