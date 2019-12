LA RICERCA

PADOVA Le imprese artigiane, per essere attrattive e per crescere, devono riorganizzare i processi interni e guardare al digitale. Spazio quindi ai lavori ibridi, in cui si combinano competenze tecniche e tecnologiche. È quanto emerge da una ricerca di Confartigianato Imprese Veneto in collaborazione con l'università di Padova. Lo studio ha permesso di fissare dieci azioni per una road map dell'evoluzione del lavoro artigiano. In Veneto oltre 56 mila imprese, per quasi 420mila addetti, sono potenzialmente coinvolte dai lavori ibridi e abbracciano i settori dell'autoriparazione, impiantistica e metalmeccanica. Ovvero il 58% dell'artigianato. «Dobbiamo uscire da alcuni stereotipi ha detto il presidente Agostino Bonomo -. C'è bisogno di cambiare il paradigma dell'impresa, deve diventare un luogo dove si fa formazione. Dobbiamo far sognare al giovane ingegnere un percorso di crescita nelle nostre imprese artigiane, perché per gli studenti delle scuole professionali siamo già attrattivi. C'è ancora un gap da colmare. Si stanno costruendo le premesse non solo per una nuova concezione della professionalità del lavoro artigiano, ma anche per riprogettare la geografia del lavoro, con l'obiettivo di avere luoghi desiderabili per viverci e lavorare».

La ricerca ha coinvolto 21 aziende, intervistate come casi di studio da Paolo Gubitta, docente di organizzazione aziendale all'università di Padova. «All'interno di questo quadro - spiega Gubitta -, la ricerca ha studiato i cosiddetti lavori ibridi, intesi come mestieri in cui si combinano e si integrano le competenze tecniche, gestionali, professionali o relazionali con quelle informatiche e digitali, le conoscenze per comunicare nei social network, le abilità per interagire con altre persone». Tra le azioni indicate: competenze digitali di base per tutti e accesso autonomo alle informazioni, ambienti di lavoro più responsabilizzanti e formazione delle maestranze.

L'incontro è stata anche l'occasione per le presentazioni ufficiali del nuovo direttore generale di Confartigianato Veneto, Sergio Maset, 47 anni, di Treviso. Tra qualche giorno si chiude la proroga di un anno del direttore in carica, Francesco Giacomin. «C'è poca propensione dei giovani a fare impresa, tanti ritengono che sia più conveniente fare l'impiegato», afferma Maset.

Elisa Fais

