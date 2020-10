LA RICERCA

MESTRE Se potessimo contare su una pressione fiscale pari a quella media europea, ogni famiglia italiana risparmierebbe 1.506 euro di tasse all'anno. È quanto calcola la Cgia comparando la pressione fiscale di tutti i 28 paesi aderenti da cui risulta che l'Italia registra una pressione superiore di 2,2 punti percentuali rispetto al dato medio dell'Unione. Da qui il risultato: nel 2019 ogni famiglia italiana avrebbe risparmiato 1.506 euro. E il calcolo del gap registrato dalle famiglie italiane rispetto alla media Ue è destinato ad aumentare fortemente se la comparazione avvenisse con le tasse di Spagna o Regno Unito: una famiglia italiana risparmierebbe in questo caso quasi 5.000 euro all'anno, esattamente 4.930 euro, dice la Cgia.

Se invece avessimo lo stesso carico fiscale della Germania il risparmio sarebbe di 548 euro; 2.123 nel raffronto con i Paesi Bassi. Sempre tra i grandi paesi d'Europa, spicca il risultato che emerge dal raffronto con la Francia. «Se in Italia avessimo la stessa pressione fiscale di Parigi (47,3 per cento), la famiglia media italiana pagherebbe 3.355 euro di tasse in più e addirittura 3.561 euro se il confronto venisse effettuato con la Danimarca, che è il paese con la pressione fiscale più alta di tutta Europa (47,6 per cento)», elenca ancora lo studio. E quest'anno, stima ancora Cgia, il peso fiscale in Italia è destinato a salire nuovamente. E questo «non perché sono state ritoccate all'insù le aliquote ma perché registreremo una caduta verticale del Pil più significativa della contrazione registrata dalle entrate». L'Italia d'altra parte relativamente al peso della pressione fiscale è al 6° posto nella classifica europea. La Danimarca presenta il carico fiscale più importante (47,6 per cento), e dopo Francia, Svezia e Austria c'è l'Italia che nel 2019 ha registrato una pressione fiscale del 42,4 per cento.

