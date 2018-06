CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA REAZIONEBRUXELLES L'atmosfera pesante di preoccupazione e sospetto sull'Italia appare diradata. Nella capitale belga come in altre capitali, a cominciare da Berlino e Parigi, prevale distensione. Alla vigilia delle riunioni dell'Eurogruppo e dell'Ecofin, domani e venerdì a Lussemburgo, una fonte autorevole dell'Eurogruppo, un official coinvolto direttamente nella preparazione degli incontri dei ministri delle finanze, spiega che la sensazione generale in base alle dichiarazioni rese nei giorni scorsi alla stampa dal ministro dell'economia...