LA QUOTAZIONE

ISTRANA (TREVISO) Ventidue anni dopo, la corsa di Labomar approda in Borsa. L'azienda trevigiana da ieri è sbarcata a Piazza Affari al termine di una crescita tumultuosa in un settore, quello della nutraceutica, dove la qualità è fondamentale per competere a livello globale. E gli investitori hanno premiato la scelta con una richiesta quadrupla rispetto alle 4.983.250 azioni ordinarie (comprensive dell'opzione greenshoe) messe a disposizione, per un controvalore totale iniziale di 29,9 milioni di euro. E, dato non secondario, il 42% delle domande di acquisto è arrivato da investitori esteri.

Altermine della prima giornata di contrattazioni, Labomar ha chiuso con un rialzo del 19,2% rispetto al prezzo di quotazione di 6 euro, terminando a quota 7,151 Euro. Nella seduta di ieri sono state scambiate sul mercato circa 871 mila azioni per un controvalore di circa 6,34 milioni di euro. La capitalizzazione di Labomar ha così raggiunto 132,2 milioni di euro.

Fondata da Walter Bertin nel 1998 a Istrana, Labomar è una società specializzata nello sviluppo e produzione di integratori alimentari, dispositivi medici, alimenti a fini medici speciali e cosmetici per conto terzi.

Il suo team di ricerca lavora per creare, sviluppare e realizzare prodotti ad alto valore aggiunto nel campo della nutraceutica, con una particolare vocazione all'innovazione. Molti degli integratori prodotti da Labomar si avvalgono di tecnologie proprietarie in grado di aumentare la biodisponibilità degli attivi, modularne l'assorbimento gastrointestinale e migliorarne il gusto. L'azienda trevigiana vanta un dipartimento di ricerca e sviluppo strutturato e all'avanguardia, che ha prodotto una serie di brevetti e formule proprietarie.

BILANCIO

Labomar ha chiuso il 2019 con ricavi pro-forma di 56,6 milioni di euro (43,5 milioni di euro nel 2018), un EBITDA pro-forma adjusted di 12,2 milioni di euro (9 milioni di euro nel 2018), un EBIT pro-forma adjusted di 8,3 milioni di euro (6,2 milioni di euro nel 2018) e un utile netto pro-forma adjusted di 5,7 milioni di euro (4,3 milioni nel 2018). I conti 2019 tengono conto dell'acquisizione della società Canadese ImportFab, chiusa nel mese di ottobre dello scorso anno. Nei primi 6 mesi del 2020, Labomar ha registrato ricavi pari a 33,0 milioni di euro e un EBITDA consolidato pari a 7,8 milioni di euro.

Risultati che la Borsa ieri ha premiato nel primo giorno di collocamento: «Siamo molto felici dell'accoglienza che ci ha riservato il mercato - commentaWalter Bertin, Fondatore e Amministratore Delegato di Labomar - segno che sono stati apprezzati la serietà del lavoro svolto finora e il modo in cui è stata presentata la società agli investitori. Il successo del collocamento e l'andamento del titolo nel primo giorno di negoziazioni ci spingono a procedere con maggiore convinzione nella realizzazione del nostro progetto industriale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

