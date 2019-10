La Pubblica amministrazione più spendacciona: 100 miliardi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CONTI PUBBLICIMESTRE Spending review, regime d'austerità imposto dall'Europa, Stato con possibilità di spendere ridotta all'osso? Non per i consumi intermedi della pubblica amministrazione. Un pachiderma da 100 miliardi l'anno fatto di spese di manutenzione o cancelleria o riscaldamento, tornato a salire con un +9,2% in cinque anni che regala all'Italia il primato degli spendaccioni d'Europa. La denuncia, conti alla mano, arriva dalla Cgia di Mestre, che rivela come la spesa per i consumi intermedi - non per investimenti, o stipendi o...