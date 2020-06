LA PROPOSTA

VENEZIA (m.cr.) Tempi certi per la risposta alla richiesta di finanziamento alle banche: il governo dà parere negativo, bocciato l'emendamento con primo firmatario il deputato padovano Marco Marin. «Avevo proposto solo di dare al massimo 30 giorni alle banche per dare risposta alla richiesta di un finanziamento. Si tratta di una proposta che semplifica la situazione attuale caratterizzata ancora da ritardi da parte delle banche con conseguenti problemi gravissimi per le imprese, soprattutto le piccole e medie, che vogliono riaprire ma si trovano spesso nell'impossibilità di farlo perché a corto di liquidità - avverte Marin -. L'emendamento al decreto Rilancio prevede che entro 10 giorni la banca dia la risposta per la concessione del credito se l'azienda o il richiedente è già cliente dell'istituto, 15 giorni se non lo è. Mediocredito Centrale e e Sace devono deliberare entro 5 giorni sulle garanzie richieste dalla banca. La mancata approvazione della richiesta di finanziamento o della garanzia deve essere motivata».

SEMPLIFICAZIONE

Ma il governo non ci sta. «Noi stiamo tutelando la riservatezza dei cittadini, non delle banche». Fabio Melilli (Pd), relatore al Dl Rilancio in commissione Bilancio alla Camera, spiega così il no di relatori e Governo all'emendamento Fi che punta a far pubblicare dagli istituti di credito «sui loro siti internet tutti i dati sulle richieste di prestito» accolte ed erogate in base al decreto legge sulla liquidità. Il vice ministro dell'Economia, Laura Castelli, precisa che il Dl Imprese, con le misure per l'accesso ai finanziamenti, prevede comunque il monitoraggio e la vigilanza sulle attività di erogazione dei crediti garantiti. La proposta di modifica dunque è stata respinta dalla Commissione. «Il parere negativo del governo e della maggioranza ad un emendamento non oneroso di Forza Italia chiarisce meglio di qualsiasi discorso quale sia il reale atteggiamento di questo Esecutivo sui ritardi delle banche - afferma Mariastella Gelmini, capogruppo Fi alla Camera -. Chiedevamo soltanto trasparenza e cioè che ogni singolo istituto di credito fosse tenuto a pubblicare sui propri siti istituzionali i dati delle pratiche lavorate, delle commissioni e dei tassi applicati, del time to cash per ogni singola richiesta, naturalmente in forma anonima. Il Governo ora non potrà più azzardarsi a scaricare la responsabilità sulle banche dei ritardi, perché quantomeno di tali ritardi è complice consapevole».

