LA PREVISIONE ROMA La Germania che schiva una recessione data ormai per scontata.

LA PREVISIONEROMA La Germania che schiva una recessione data ormai per scontata. L'Italia in lieve ripresa secondo Moody's. Arriva dall'Europa l'improbabile schiarita in un orizzonte economico globale pieno di nubi, ma gli investitori non si fidano: lo spread vola a un passo da 170, livello mai toccato durante il governo «Conte bis». Il differenziale Btp-Bund è schizzato fino a 168 punti base, livello che non si registrava da fine agosto. Una reazione tecnica: ci sarebbero dietro prese di beneficio, forse il «tiering» della Bce e...