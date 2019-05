La povertà in 20 paesi Ue su 28 colpisce più i bambini dei vecchi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA In 20 Paesi europei su 28 il rischio povertà tra gli under 16 (media Ue 24,4%) è nettamente superiore a quello riferito agli over 65 (18,2%). Lo rileva la Cgia secondo la quale la situazione in Italia è ancor più drammatica. La percentuale di minori che si trova in una situazione di deprivazione economica è al 31,5% contro una media tra gli ultra 65enni del 22%. Nell'Ue a 28 solo in Grecia, in Romania e in Bulgaria la quota di minori a rischio povertà è superiore al dato riferito al nostro Paese. In Italia, la popolazione a...