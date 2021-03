IL BILANCIO

TREVISO Dopo un anno scorso in frenata, a causa della pandemia e delle restrizioni, Geox comincia il 2021 in ripresa. Il gruppo calzaturiero trevigiano chiude l'esercizio 2020 con ricavi a 534,9 milioni di euro, il 33,6% in meno rispetto all'esercizio precedente, un risultato operativo della gestione ordinaria di meno 110,9 milioni, a fronte dei 3,1 del 2019, e un Ebitda a meno 13,7 milioni (era in positivo di 96,2). Il risultato netto è in negativo per 128,2 milioni, a fronte della perdita di 24,7 dell'anno prima. La posizione finanziaria netta, al 31 dicembre, si attesta sotto di 99,8 milioni (più 6,5 a fine 2019). Dati, spiegano dalla società fondata da Mario Moretti Polegato, dovuti alle conseguenze della emergenza Covid e del suo corollario di riduzione della mobilità delle persone, azzeramento dei flussi turistici e sospensioni, frequenti e tutt'ora in corso, delle attività commerciali non essenziali. «Nel corso del 2020 quasi un quarto della nostra rete distributiva ha subito interruzioni della propria operatività si legge nel comunicato diffuso in occasione dell'approvazione del prospetto di bilancio - con picchi di chiusure temporanee nel secondo e nel quarto trimestre».

Il gruppo della scarpa che respira ha risposto avviando una massiccia azione di riduzione dei costi per circa 60 milioni di euro e di snellimento del modello di business. Linea su cui insisterà anche nel prossimo futuro: di recente è stato approvato un piano per uscire da 110 negozi meno profittevoli e non più strategici nei prossimi tre anni. Di contro, investirà sull'e- commerce: l'on line è l'unico canale di vendita in crescita nel 2020, ben del 41%. I primi segnali del nuovo anno sono incoraggianti, soprattutto nei paesi dove le chiusure dei negozi sono minori: vendite in aumento del 18% in Russia e del 76% in Cina, mentre continua a rafforzarsi il canale digitale diretto: più 72%. E buona accoglienza stanno ricevendo due nuovi prodotti: una scarpa per bambini che, grazie a un sensore nella suola, ad ogni passo, attiva via bluetooth, animazioni sullo smartphone, e una nuova sneaker per adulti.

M.Z.

