La nuova sfida di Coin parte dal Nordest

GRANDE DISTRIBUZIONETREVISO Dieci ristrutturazioni, 3 nuove aperture: se il commercio boccheggia, Coin viaggia col vento in poppa. «Coin Spa sta performando bene, in controtendenza con il mercato. La crescita è superiore rispetto a quella che avevamo previsto a inizio anno - afferma infatti il presidente Giorgio Rossi - questo trend positivo ci ha convinto a premere sull'acceleratore. Il Coin Excelsior di Trieste in Corso Italia sta registrando ottimi risultati e nel 2020 Coin Spa ha in programma la ristrutturazione di 8-10 filiali tra cui:...