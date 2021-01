LE AUDIZIONI

ROMA L'Irpef così come è oggi non funziona perché è un'imposta complessa e poco trasparente, che complica la vita agli onesti e favorisce l'evasione, scoraggiando per di più l'attività lavorativa a causa di una progressività mal congegnata. Su un'analisi di questo tipo convergono la Banca d'Italia e l'Agenzia delle Entrate: entrambe le istituzioni sono state ascoltate dalle commissioni Finanze di Camera e Senato nell'ambito dei lavori preparatori per la riforma fiscale. Un impegno per il quale la legge di Bilancio ha fissato come termine la fine dell'anno, visto che dal 2022 il nuovo assetto normativo dovrebbe entrare in vigore. Ma che è anche connesso al Recovery Plan che il nostro Paese deve inviare a Bruxelles, visto: la ridefinizione delle attuali regole tributarie, con particolare riferimento all'imposta sul reddito delle persone fisiche, fa parte dei compiti a casa che il governo deve svolgere in concomitanza con l'erogazione delle risorse europee. Nelle bozze del piano finora circolate è contenuto in particolare l'impegno a ridurre la pressione fiscale sui redditi medi quelli compresi all'incirca tra i 40 e i 60 mila euro l'anno, dopo le norme per la riduzione del cuneo fiscale che hanno avvantaggiato le fasce relativamente meno elevate. Il riassetto andrò coordinato con il progetto dell'assegno universale, che dovrebbe assorbire gran parte degli attuali aiuti alla famiglia.

I PERCORSI

Le audizioni del responsabile del servizio fiscale di via Nazionale Giacomo Ricotti e del direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini oltre ad evidenziare le criticità dell'attuale assetto hanno indicato alcuni possibili percorsi per il ridisegno dell'imposta. Del tutto condivisa è l'indicazione di procedere finalmente ad un riordino dell'attuale selva di tax expenditures, le detrazioni, deduzioni o altre agevolazioni che si sono stratificate nel corso del tempo senza un filo logico, tenendo il sistema poco trasparente e per alcuni aspetti anche più progressivo (ad esempio per l'andamento decrescente di alcune detrazioni al crescere del reddito). Collegato a questo nodo c'è anche quelle aliquote marginali effettive, ovvero l'aumento del prelievo che di produce quando aumenta il reddito imponibile. Un effetto che non dipende solo dalle aliquote nominali ma anche da altri fattori quali appunto le detrazioni o i bonus come gli 80 euro (ora diventati 100) per i lavoratori dipendenti. La conseguenza è che lavorare di più risulta poco conveniente perché i compensi aggiuntivi (ad esempio straordinari o aumenti retributivi) subiscono un prelievo più alto e scoraggiante. E questo avviene anche a livelli bassi di reddito.

Per la Banca d'Italia l'obiettivo di ridurre il carico fiscale sul lavoro deve essere perseguito anche a costo di incrementare altre forme di tassazione, in modo da mantenere comunque inalterata la pressione complessiva. Ricotti ha indicato tra i prelievi che potrebbero aumentare quelli sui consumi a partire dall'Iva, che potrebbe essere rivista in modo selettivo rivedendo le aliquote ed anche l'attuale distribuzione di beni e servizi al loto interno. Ma ha menzionato poi anche la tassazione immobiliare, il cui peso nel nostro Paese è in realtà consistente ed allineato con la media europea: secondo Bankitalia un intervento in questa direzione potrebbe passare per la revisione degli attuali valori catastali (che non sono stati modificati dagli anni Ottanta) e una volta fatto questo riallineamento anche per la reintroduzione dell'Imu sull'abitazione principale.

Ruffini ha passato in rassegna le varie soluzioni tecniche per un ridisegno dell'Irpef, dalla struttura alla tedesca con aliquota continua al modello della flat tax (ma con aliquota sufficientemente elevata). Ha suggerito anche l'introduzione di un minimo esente familiare al posto degli attuali meccanismi di detrazione ed esenzione. Infine nella veste di responsabile della riscossione ha ricordato che sta riprendendo l'invio di atti e cartelle dopo la sospensione Covid: eventuali interventi di alleggerimento o rottamazione avverranno in questo contesto.

Luca Cifoni

