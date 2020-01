LA NOVITÀ

ROMA Nell'Italia dei balzelli la tassa sull'ombra si è conquistata nel corso degli anni diverse posizioni nelle classifiche delle tasse più strane o in quella delle tasse più odiate. E ora rischia di colpire un po' tutti estendendosi anche all'ombra dei balconi. L'allarme arriva dallo studio Tremonti che ricorda come, in mancanza di modifiche alla manovra da poco varata, si rischia che il nuovo prelievo scatti a partire dal prossimo anno. L'ultima legge di Bilancio - fa notare l'avvocato Giuseppe Pizzonia dello Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e associati - ha cambiato la normativa sul canone che si paga per l'occupazione del suolo pubblico. Le novità partiranno dal 2021 e con la loro entrata in vigore si rischia di pagare una tassa sull'ombra' di balconi e verande. Già oggi la tassa si applica sul cosiddetto soprasuolo' ma prima era prevista espressamente l'esclusione per balconi e verande, ora saltata.

CANONE PATRIMONIALE

«La legge di bilancio 2020 contiene - spiega Pizzonia - la revisione dei tributi locali relativi alla occupazione di suolo pubblico e alla pubblicità. Dal 2021 tutto questo sarà sostituito da un nuovo prelievo, denominato Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Gli enti locali dovranno emanare appositi regolamenti per disciplinare in dettaglio l'applicazione del nuovo canone». Per occupare suolo pubblico, ma anche per esporre un'insegna, i cittadini e i titolari delle attività che utilizzano spazi pubblici dovranno chiedere apposita concessione o autorizzazione all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari, e pagare contestualmente il relativo canone. In questo caso le norme prevedono anche sanzioni pesanti, con multe e rimozione delle occupazioni e pubblicità abusive. «Le regole di riferimento del nuovo canone non si differenziano sostanzialmente da quelle ancora in vigore per tutto il 2020 - afferma l'avvocato Pizzonia - Emerge però una differenza non di poco conto. Il nuovo canone, come il vecchio del resto, si applica anche alle cosiddette occupazioni del soprasuolo, cioè sull'ombra che i manufatti privati proiettano sul suolo pubblico».

