LA NOVITÀ

PADOVA Il progetto era partito a ottobre, quando l'emergenza-Covid ancora non si era manifestata. Ma un dato aveva spinto i vertici dell'azienda a decidere di puntare su una linea di sedie apparentemente di nicchia, pensata per migliorare la qualità del lavoro da casa per chi sta ore davanti al pc, e cioè il fatto che uno studio sociologico con anticipo ipotizzava un boom del telelavoro, prevedendo quasi un milione di postazioni trasferite dagli uffici alle abitazioni entro il 2025. Da qui la decisione di attivarsi per essere pronti con la presentazione al Salone del Mobile che doveva tenersi questa primavera. Ma anche se l'appuntamento con l'esposizione è stato rimandato il lancio della nuova produzione, con l'arrivo della pandemia e del lavoro agile, dopo pochi mesi si è rivelato azzeccato, perché oggi Luxy, azienda vicentina completamente italiana, ad altissima specializzazione nella produzione appunto di sedie e divani per l'ufficio che esporta in 40 Paesi, vede la sua Smart chair, smart work protagonista del mercato. A spiegare come sia riuscita a intercettare questo nuovo bisogno della società è il presidente Giuseppe Cornetto Bourlot. «Il nostro obiettivo - ha spiegato - è rispondere alle sfide di un mondo in evoluzione che impone di soddisfare nell'home office gli standard di sicurezza e salute esattamente come nei tradizionali luoghi di lavoro. La nostra sedia, quindi, garantisce il massimo confort, è ergonomica e quindi sostiene bene la schiena. Per esempio, se ci si inclina, sale la seduta. Inoltre, è dotata di ruote autofrenanti e ha un design che si adatta con ogni arredamento».

LA MOTIVAZIONE

Dal momento in cui c'è stata la possibilità di effettuare ordini online sono state diverse le società importanti che hanno attivato accordi con la fabbrica vicentina. «C'è la consapevolezza che lo smart working è destinato ad avere un peso sempre maggiore nelle nostre vite - ha aggiunto il numero uno della Luxy - e anche l'Inps sta manifestando un certo interesse per mettere a fuoco degli standard per i dipendenti all'opera da remoto tra le mura domestiche. Aziende e professionisti si stanno preparando a fornire gli strumenti giusti ai lavoratori, tra cui rientra anche una sedia che garantisca un minor affaticamento dell'apparato muscolo-scheletrico, grazie a una postura e a un sostegno ottimali. Non è possibile lavorare tutto il giorno utilizzando le sedie della cucina, o quelle in pelle del salotto, dalle quali dopo un po' si finisce per scivolare, acquisendo posture deleterie per la colonna vertebrale, che possono far insorgere patologie e dare il via a cause di lavoro».

Sono tre i modelli prodotti da Luxy: la SmartOffice, una seduta regolabile per le varie esigenze della giornata; la SmartBack, che sfrutta la tecnologia per offrire il massimo confort grazie ad una fibra di vetro traspirante e a uno schienale in grado di seguire ogni movimento; la SmartLight, pensata per postazioni touchdown.

Nicoletta Cozza

