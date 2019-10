LA NOVITÀ dal nostro inviato NEUCHATEL Pop. E con una missione precisa:

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOVITÀdal nostro inviatoNEUCHATEL Pop. E con una missione precisa: abbattere il fumo nel mondo, spostare chi usa le sigarette - se proprio non riesce a smettere - verso un «rituale da ripensare, un'esperienza multisensoriale. Che inizia e finisce», spiega Stefano Volpetti, da giugno chief consumer officer di Philip Morris International. Come una sigaretta, sì. Ma - dicono una trentina di studi indipendenti - con un'importante riduzione delle sostanze tossiche.Tutto questo in un unico dispositivo: Iqos 3 Duo, presentato ieri mattina a...